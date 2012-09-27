Логотип для сайта

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Закрыт26 заявок280 просмотров

Нужно создать логотип для сайта — клуба любителей модельных железных дорог.С сайтом можно ознакомиться по адресу http://scaletrainsclub.com/board

Логотип должен быть вписываем в стандартные цветовые схемы PHPBB3 (subsilver, prosilver) + черно белый вариант для печати на бумаге. Ключевое слово — ScaleTrainsClub.

Обязателен исходник в векторе.

13 лет назад
DoubleHead
Василий 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров