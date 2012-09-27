Логотип для сайта

Всем доброго дня! За сегодня (четверг), нужно сделать 2-3 варианта логотипа. Есть бриф. Тематика: транспортная компания. Без земных шаров и машинок. Ориентация горизонтальная. 1 вариант шрифтовой, можно с одним элементом, ...