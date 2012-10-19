Индивидуальный шрифт для логотипа

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Завершен15 заявок227 просмотров

Здравствуйте:

Нужно доработать логотип для сайта:

www.velo-tuning.ru

В итоге должно получиться что-то типа приложения в файле:

студия тюнинга

Три Колеса

Основная задача, сделать индивидуальный шрифт в логотипе включая цветовую гамму, что бы логотип одновременно хорошо смотрелся на тёмном (приоритет) - на сайте и белом фоне.

Обводка в шрифте не обязательна. Обязательно пишите цену, расчёт после выполнения работы через веб мани или что-то подобное. Сроки выполнения большие - есть в запасе недели 2.

13 лет назад
_Medvedev_
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
13 лет назад
$40
5 дней
Работа выполнена вовремя, хорошо реагировал на различные пожелания и замечания.
Интересный проект, грамотное и четкое техзадание, своевременная оплата. Только положительное впечатление от сотрудничества.

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
13 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки