Индивидуальный шрифт для логотипа

Здравствуйте:

Нужно доработать логотип для сайта:

www.velo-tuning.ru

В итоге должно получиться что-то типа приложения в файле:

студия тюнинга

Три Колеса

Основная задача, сделать индивидуальный шрифт в логотипе включая цветовую гамму, что бы логотип одновременно хорошо смотрелся на тёмном (приоритет) - на сайте и белом фоне.

Обводка в шрифте не обязательна. Обязательно пишите цену, расчёт после выполнения работы через веб мани или что-то подобное. Сроки выполнения большие - есть в запасе недели 2.