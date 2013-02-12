Логотип сайта для людей с дорогим вкусом

# 1 — $ 60

Добрый день, есть онлайн-журнал для людей с дорогим вкусом The Good Life (www.thegoodlife.ru). Для него нужен узнаваемый логотип, который бы смотрелся хорошо как в шапке сайта, так и в маленьком размере, скажем, для рекламы "Вконтакте". То есть, нужно, чтобы логотип был узнаваем в размере 100рх (ширина) на 72рх (высота). То есть, должно быть что-то, что соответствовало бы журналу, не имело бы лишних деталей, чтобы узнаваться в маленьком размере, и выглядело бы хорошо в печати в черно-белом.

Посмотрите сайт, и пришлите свой вариант логотипа. Спасибо!