Логотип сайта для людей с дорогим вкусом

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен31 заявка1768 просмотров
#1$60

Добрый день, есть онлайн-журнал для людей с дорогим вкусом The Good Life (www.thegoodlife.ru). Для него нужен узнаваемый логотип, который бы смотрелся хорошо как в шапке сайта, так и в маленьком размере, скажем, для рекламы "Вконтакте". То есть, нужно, чтобы логотип был узнаваем в размере 100рх (ширина) на 72рх (высота). То есть, должно быть что-то, что соответствовало бы журналу, не имело бы лишних деталей, чтобы узнаваться в маленьком размере, и выглядело бы хорошо в печати в черно-белом.

Посмотрите сайт, и пришлите свой вариант логотипа. Спасибо!

13 лет назад
tglife
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Победитель конкурса

scang
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
#1
Замечательный дизайнер, талантливый и адекватен в общении. Рекомендую!
Работать с Анатолием очень приятно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

scang
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Логотип за 1 день

    Нужно создать за один день строгий стильный логотип для сайта и наклейки на автомобиль . Тема- аренда легковых авто для перевозки корпоративных клиентов (возможно и для работы в такси). Цвет авто: черный, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать лого для интернет-магазина.

    Нужно сделать лого для инет магазина: http://vmage.ru (сейчас на сайте старый дизайн) Лого нужен под новый дизайн. Все скрины вышлю исполнителю. Связь через скайп: rizhaya_0709 (Анна) или через почту [email protected] ...

    Логотипы и Знаки37 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн логотипа

    $50

    Дизайн логотипа (фирменный стиль) TAKE A DEEP BREATH Перевод: Сделай глубокий вдох! или Дышите глубже! Нужен яркий, современный и узнаваемый (простой) логотип! Это может быть как графический элемент ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип для компании "Серверные Решения"

    $55

    Добрый день уважаемые фрилансеры. Вашему вниманию, конкурс на логотип для компании «Серверные Решения» . Компания хочет простой, запоминающийся стильный логотип, как и у основных поставщиков: Intel, Dell, ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип для сайта

    Нужно создать логотип для сайта — клуба любителей модельных железных дорог.С сайтом можно ознакомиться по адресу http://scaletrainsclub.com/board Логотип должен быть вписываем в стандартные цветовые схемы PHPBB3 (subsilver, prosilver) + черно белый вариант ...

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип сайта

    $15

    Нужно разработать логотип сайта. www.fast13.ru Эмблема должна содержать название сайта (fast13) и слоган " У нас есть всё" Бюджет 500р.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад