Нужно создать за один день строгий стильный логотип для сайта и наклейки на автомобиль . Тема- аренда легковых авто для перевозки корпоративных клиентов (возможно и для работы в такси). Цвет авто: черный, ...
Логотип сайта для людей с дорогим вкусом
Добрый день, есть онлайн-журнал для людей с дорогим вкусом The Good Life (www.thegoodlife.ru). Для него нужен узнаваемый логотип, который бы смотрелся хорошо как в шапке сайта, так и в маленьком размере, скажем, для рекламы "Вконтакте". То есть, нужно, чтобы логотип был узнаваем в размере 100рх (ширина) на 72рх (высота). То есть, должно быть что-то, что соответствовало бы журналу, не имело бы лишних деталей, чтобы узнаваться в маленьком размере, и выглядело бы хорошо в печати в черно-белом.
Посмотрите сайт, и пришлите свой вариант логотипа. Спасибо!
Победитель конкурса
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