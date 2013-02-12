scang

Евгений scang

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Графический дизайн
  • Веб-дизайн
  • Дизайн полиграфической продукции
  • Разработка фирменного стиля
  • 3D-визуализация
  • Разработка сайтов «под ключ» на Bitrix и UMI.CMS
www.eryzhakov.ru
БитриксUMI.CMS
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Отзывы заказчиков
lelikspb
Алексей 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Разработать логотип
Отлично справился с работой - молодец!
Работа с Алексеем прошла на отлично! Четко сформулированные задачи и своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
tglife
40 летСША
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Логотип сайта для людей с дорогим вкусом
Замечательный дизайнер, талантливый и адекватен в общении. Рекомендую!
Работать с Анатолием очень приятно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $10от 7 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга