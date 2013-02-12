Графический дизайн
- Веб-дизайн
- Дизайн полиграфической продукции
- Разработка фирменного стиля
- 3D-визуализация
- Разработка сайтов «под ключ» на Bitrix и UMI.CMS
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
Отлично справился с работой - молодец!
Ответный отзыв
Работа с Алексеем прошла на отлично! Четко сформулированные задачи и своевременная оплата. Рекомендую.
$60
10 баллов
11 лет назад
Замечательный дизайнер, талантливый и адекватен в общении. Рекомендую!
Ответный отзыв
Работать с Анатолием очень приятно. Рекомендую.
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $10от 7 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга