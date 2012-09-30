# 1 — $ 100

Логотип для сайта книжного бутика LaKniga (подарочные книги и альбомы премиум класса по искусству, архитектуре, фотографии, моде, знаменитостям и т.д.) www.lakniga.ru

Логотип должен быть строгим и современным (без нарисованных книг, очков и т.д.)

Цвета рассматриваются любые (не обязательно придерживаться тех, которые сейчас в логотипе на сайте)

Логотип будет также использоваться в печатных рекламных материалах