LaKniga

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен46 заявок2540 просмотров
#1$100

Логотип для сайта книжного бутика LaKniga (подарочные книги и альбомы премиум класса по искусству, архитектуре, фотографии, моде, знаменитостям и т.д.) www.lakniga.ru

Логотип должен быть строгим и современным (без нарисованных книг, очков и т.д.)

Цвета рассматриваются любые (не обязательно придерживаться тех, которые сейчас в логотипе на сайте)

Логотип будет также использоваться в печатных рекламных материалах

13 лет назад
Gumenuk
43 года
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Победитель конкурса

qwebster
Сергей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

qwebster
Сергей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1

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