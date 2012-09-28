Создание персонального логотипа

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Закрыт36 заявок280 просмотров

Требуется создание логотипа на тему автотюнинга.

Есть название, два слова.

Логотип должен легко вырезаться на плотере для размещения на авто.

13 лет назад
q3shurik
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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