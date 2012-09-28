Доброго времени суток, нужно разработать логотип открывающегося ООО, логотип должен быть простым, но в то же время солидным, т.к. лого будет отображено в печати (штампе), название ООО ТеплоСнаб, фирма будет заниматься энергосберегающим отопление квартир, ...
Создание персонального логотипа
Требуется создание логотипа на тему автотюнинга.
Есть название, два слова.
Логотип должен легко вырезаться на плотере для размещения на авто.
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