Приватно для SvetaSlava

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки153 просмотра

Разработка логотипа для адвокатской конторы

13 лет назад
Barrister
Дмитрий 
54 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
19 дней назад
13 лет назад
$100
7 дней
Светлана, настоящий профессионал с легкостью понимающий суть поставленной Заказчиком задачи и все возникшие нюансы. Творчески предлагая свое, удачно перерабатывает все предложения, пожелания и правки Заказчика. При этом все очень оперативно с соблюдением сроков. Приятное сотрудничество обязательно продолжится.
Дмитрий - замечательный заказчик! Работалось с ним на одном дыхании. Всегда вежлив, легок в общении и в вопросе оплаты ответственен. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
19 дней назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Лого для пейтбольного клуба

    $50

    круг внутри две фигуры сопртивного пейнтболиста и тактика целятся в разные стороны образую букву Т Узнаваемые черты Контер Страйк , Том Тайлор и пр Цвета черный и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • LaKniga

    $100

    Логотип для сайта книжного бутика LaKniga (подарочные книги и альбомы премиум класса по искусству, архитектуре, фотографии, моде, знаменитостям и т.д.) www.lakniga.ru Логотип должен быть строгим и современным (без нарисованных книг, очков и т.д.) ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип ООО

    Доброго времени суток, нужно разработать логотип открывающегося ООО, логотип должен быть простым, но в то же время солидным, т.к. лого будет отображено в печати (штампе), название ООО ТеплоСнаб, фирма будет заниматься энергосберегающим отопление квартир, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать фон и лого для сайта

    $50

    Добрый день. Нужно создать лого и фон для сайта adult тематики. Фон состоит из 1 картинки,её просто переделать (нужно пофантазировать). http://privatzona.com как на данный момент выглядит сайт. Сайт 18+ (если нету 18 ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад