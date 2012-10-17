Приватно для SvetaSlava

Светлана, настоящий профессионал с легкостью понимающий суть поставленной Заказчиком задачи и все возникшие нюансы. Творчески предлагая свое, удачно перерабатывает все предложения, пожелания и правки Заказчика. При этом все очень оперативно с соблюдением сроков. Приятное сотрудничество обязательно продолжится.