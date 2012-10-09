Логотип веб-сайта. Персонально для Dmitrynew

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка121 просмотр

Нужен логотип для вебсайта.

13 лет назад
mrjob
43 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dmitrynew
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$30
3 дня
Было предоставлено 4 идеи в виде эскизов на выбор. Выбрав направление, было сделано 6 вариантов логотипа. Быстро, профессионально. Результатом довольны.
Заказчик доступно сформулировал задачу, внес небольшие правки, затем логотип был быстро утвержден, а работа своевременно оплачена. Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

Dmitrynew
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад