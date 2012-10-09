Webstone

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен31 заявка1605 просмотров
#1$100

Логотипы компании Webstone. Компания занимается созданием интернет-проектов (интернет-порталы, интернет-магазины)

Логотипы должны быть строгими и современными. Логотипы будут также использоваться в печатных материалах.

Необходимо два варианта Webstone и Вебстоун

13 лет назад
Gumenuk
43 года
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Победитель конкурса

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
#1
Благодарю за интересный конкурс, оплата в срок, все замечательно!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
#1