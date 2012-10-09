Название – Древо. Производитель мебели из натурального шпона - мебельные фасады для кухни, спальни, кабинета и др. Основной потребитель - крупные и мелкие производители (сборщики) мебели, частные заказчики. ...
Webstone
Логотипы компании Webstone. Компания занимается созданием интернет-проектов (интернет-порталы, интернет-магазины)
Логотипы должны быть строгими и современными. Логотипы будут также использоваться в печатных материалах.
Необходимо два варианта Webstone и Вебстоун
Победитель конкурса
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