Разработка логотипа для магазина "Заколочка"

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт44 заявки405 просмотров

Привет, мне нужен логотип для магазина. Магазин называется "Заколочка", вот это слово я и хочу использовать как лого, помогите его круто оформить)

13 лет назад
sunnybrightbanan
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

optical
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$85
3 дня

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optical
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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