Срочно нужен логотип к сайту

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки252 просмотра

Срочно нужен логотип к сайту по тематике: "Каталог церковь".

Сайт разрабатываеться на http://church.new-generation.com.ua

Также нужно логотип соединить с формой поиска. Должна быть теплая гама цветов.

Также желательно сделать в нескольких вариантах и цветовых гамах.

Более детально исполнителю.

13 лет назад
ZhukV
33 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

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Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$25
1 день
Отличный исполнитель. Справился очень быстро и качественно. Все пожелание выполнены! Будем сотрудничать далее!
Предельно прозрачная работа на максимальных скоростях. Заказчик из категории способных адекватно поставить задачу, быстро оценить результат и принять решение. Время не ждет!

Заявки фрилансеров

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Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад