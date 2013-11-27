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Программа для работы с Яндекс Директ
Программа для работы с Яндекс Директ
Нужна программа для загрузки объявлений в Яндекс Директ.
Существует выгрузка в Директ через excel файл, но не всегда есть достаточное количество баллов для выгрузки. По этой причине приходится выгружать объявления по одному в ручную.
Принцип работы программы:
1. Загружаем ей Excel файл содержащий Заголовок, Текст, Ссылку объявления.
2. Запускаем и программа одну за другой добавляет объявления через интерфейс Директа.
3. Нужно чтобы программа показывала какое кол-во осталось загрузить и сколько уже загружено.
Программа должна логиниться по указанным данным и выгружать существующие кампании. Выбираем нужную и запускаем работу
Писать можно на любом удобном вам языке, главное чтобы был визуальный интерфейс.
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