Программа для работы с Яндекс Директ

Нужна программа для загрузки объявлений в Яндекс Директ.

Существует выгрузка в Директ через excel файл, но не всегда есть достаточное количество баллов для выгрузки. По этой причине приходится выгружать объявления по одному в ручную.

Принцип работы программы:

1. Загружаем ей Excel файл содержащий Заголовок, Текст, Ссылку объявления.

2. Запускаем и программа одну за другой добавляет объявления через интерфейс Директа.

3. Нужно чтобы программа показывала какое кол-во осталось загрузить и сколько уже загружено.

Программа должна логиниться по указанным данным и выгружать существующие кампании. Выбираем нужную и запускаем работу

Писать можно на любом удобном вам языке, главное чтобы был визуальный интерфейс.