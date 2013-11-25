Пофиксить простой Firefox Add-on

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Закрыт1 заявка148 просмотров

Есть простой Firefox плагин который работает на версии 14.0

Он подгружает страницу, все просто.

Очень нужно, чтобы расширение работало на версии 12.0

.XPI файл во вложении.

11 лет назад
rider59
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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