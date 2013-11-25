В настоящее время мы активно ищем разработчика на поддержку существующей системы и разработку новых модулей для нашего web-приложения. Разработка осуществляется удаленно, в удобное для вас время, но с четким соблюдением согласованных сроков. Оплата ...
Пофиксить простой Firefox Add-on
Есть простой Firefox плагин который работает на версии 14.0
Он подгружает страницу, все просто.
Очень нужно, чтобы расширение работало на версии 12.0
.XPI файл во вложении.
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