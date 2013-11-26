Здравствуйте. Программа предназначена для ведения учета и формирования статистики в одном из видов предпринимательской деятельности. Особое внимание нужно будет удалить безопасности данных хранящихся в приложении и защите самого дистрибутива от взлома. Подробное ...
Программист С++ со знанием веб
Доброго дня нужен специалист для разработки программного обеспечение типа
Хрумер и подобного
желательно с Киева
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1500Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт11 лет назад
В настоящее время мы активно ищем разработчика на поддержку существующей системы и разработку новых модулей для нашего web-приложения. Разработка осуществляется удаленно, в удобное для вас время, но с четким соблюдением согласованных сроков. Оплата ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна программка позволяющая убрать из таблицы в Exel 1. повторяющиеся почтовые адреса 2. номера телефонов Возможно такое сделать и какая будет цена?Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Необходима программа для обработки изображений - пример во вложении. Необходимо автоматически (полуавтоматически) разрезать "ленты" на отдельные фотографии и складывать в папку - одна лента - одна папка. Под полуавтоматом подразумевается ручное выделение ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть тхт файл, где есть строки разные, некоторые с дублями. Надо убирать из документы и дубль и оригинальную строку. Входной файл: Игра Игра Новость Смех ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, Нужна программа, которая подключается к Google Api (http://www.google.com/intl/ru/chrome/demos/speech.html) и распознает русскую речь, переводя ее в текст. На основе результатов будет производится то или иное действие. Если кому интересно пишите в личку, ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется в WinCC сделать элемент scada-системы - сепаратор (стоит на объекте - установки подготовки газа). Нужно чтобы высвечивались значения технологических параметров, сигнализация, тренды и др. Без реальной привязки к техническим средствам. Просто в качестве ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Добрый день, Мне нужен десктопный Youtube давлоадер с привлекательным скином и простейшей функциональность – загружать видео со страницы ютюба, загружать видео с плейлиста ютюба, отображения прогресса загрузки, выбор доступного качества видео, превью ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10000
Необходимо создать программу, позволяющую определить время прибытия автотранспорта до конкретной точки. Необходим человек из г. Санкт-ПетербургПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Для коммерческого аккунта требуется программа постинга объявления по РФ. Товары уникальны. Вознаграждение по договоренностиПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад