Распознование речи посредством Google

Здравствуйте,

Нужна программа, которая подключается к Google Api (http://www.google.com/intl/ru/chrome/demos/speech.html) и распознает русскую речь, переводя ее в текст. На основе результатов будет производится то или иное действие. Если кому интересно пишите в личку, вышлю тз.

Язык программирования не имеет значения, хоть PHP, но желательно Java, или С++, С#...