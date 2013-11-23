Отловить копии при печати на принтер.

Написана библиотека с помощью которой отлавливаются задания на печать (ловится задание, считаются страницы). Но не ловится количество копий.

Задача максимум: необходимо поймать количество копий отправленных на печать.

Задача минимум: поймать сам факт, что есть копии (не важно сколько) и отменить ВСЁ задание (либо оставить только одну копию)!

Если будет необходимо пришлю исходники написанной DLL (написана на C#)

От Вас сроки, цена.