Удалить строку и её дубликат из документа (обе).

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки175 просмотров

Есть тхт файл, где есть строки разные, некоторые с дублями. Надо убирать из документы и дубль и оригинальную строку.

Входной файл:

Игра

Игра

Новость

Смех

Смех

Небо

--

Нужно, что бы итоговый файл таким:

Новость

Небо

11 лет назад
Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mida_mao
Андрей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
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Отлично!
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Заявки фрилансеров

mida_mao
Андрей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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