Здравствуйте. Программа предназначена для ведения учета и формирования статистики в одном из видов предпринимательской деятельности. Особое внимание нужно будет удалить безопасности данных хранящихся в приложении и защите самого дистрибутива от взлома. Подробное ...
Удалить строку и её дубликат из документа (обе).
Есть тхт файл, где есть строки разные, некоторые с дублями. Надо убирать из документы и дубль и оригинальную строку.
Входной файл:
Игра
Игра
Новость
Смех
Смех
Небо
--
Нужно, что бы итоговый файл таким:
Новость
Небо
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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