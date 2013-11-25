Программа предназначена для облегчения составления текста, в который постоянно нужно вставлять код, и вносить в него некоторые изменения. То есть, даны готовые 4 строчки кода их нужно повторять, внося изменения. Очень муторная работа, если всё это делать вручную. Нужно автоматизировать процесс. Текстовый редактор содержит окно для ввода текста (по умолчанию установлен в редакторе шрифт 12-14). В окне редактора работают стандартные функции Ctrl + С , Ctrl + V, Ctrl + Z, Ctrl + A, колесо мышки (прокрутка текста) клавиши home, end, pgup, pgdn должны работать в окне редактора. В панели инструментов есть 4 кнопки, которые соответствую четырём строчкам кода. Вот эти строчки кода:

{1:SHORTANSWER:%100%предписания# правильно!~%50%предпесание#неправильно.~*#Wrong answer.}

{1:MULTICHOICE_V:~%90%мы#неправильно~%70%он# неправильно~%50%они#неправильно ~%30%они#неправильно~%10%они#неправильно~=она# правильно}

{1:MULTICHOICE:%0%мы#неправильно~=Я#правильно~%90%они#неправильно~%70%все# неправильно~%50%кто#неправильно~%30%что#неправильно~%10%рост#неправильно}

{1:NUMERICAL:=0.2#правильно~%50%123#неправильно~%90%3#неправильно~%70%23#неправильно}.

NUMERICAL, SHORTANSWER, MULTICHOICE_V, MULTICHOICE можно просто назвать 4 режима редактирования. Названия кнопок NUM = NUMERICAL, SH = SHORTANSWER, MUV= MULTICHOICE_V, MU = MULTICHOICE. Каждый из них имеет свой шаблон, в котором уже проставлены минимальные данные для быстрой редакции и максимальные опции для ручного ввода или редактирования

для мульти язычной версии нужно перед запуском программы спрашивать какой язык. программа смотрит какие есть языки по тхт файлам.