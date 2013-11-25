Текстовый редактор

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок250 просмотров

Программа предназначена для облегчения составления текста, в который постоянно нужно вставлять код, и вносить в него некоторые изменения. То есть, даны готовые 4 строчки кода их нужно повторять, внося изменения. Очень муторная работа, если всё это делать вручную. Нужно автоматизировать процесс. Текстовый редактор содержит окно для ввода текста (по умолчанию установлен в редакторе шрифт 12-14). В окне редактора работают стандартные функции Ctrl + С , Ctrl + V, Ctrl + Z, Ctrl + A, колесо мышки (прокрутка текста) клавиши home, end, pgup, pgdn должны работать в окне редактора. В панели инструментов есть 4 кнопки, которые соответствую четырём строчкам кода. Вот эти строчки кода:

{1:SHORTANSWER:%100%предписания# правильно!~%50%предпесание#неправильно.~*#Wrong answer.}

{1:MULTICHOICE_V:~%90%мы#неправильно~%70%он# неправильно~%50%они#неправильно ~%30%они#неправильно~%10%они#неправильно~=она# правильно}

{1:MULTICHOICE:%0%мы#неправильно~=Я#правильно~%90%они#неправильно~%70%все# неправильно~%50%кто#неправильно~%30%что#неправильно~%10%рост#неправильно}

{1:NUMERICAL:=0.2#правильно~%50%123#неправильно~%90%3#неправильно~%70%23#неправильно}.

NUMERICAL, SHORTANSWER, MULTICHOICE_V, MULTICHOICE можно просто назвать 4 режима редактирования. Названия кнопок NUM = NUMERICAL, SH = SHORTANSWER, MUV= MULTICHOICE_V, MU = MULTICHOICE. Каждый из них имеет свой шаблон, в котором уже проставлены минимальные данные для быстрой редакции и максимальные опции для ручного ввода или редактирования

для мульти язычной версии нужно перед запуском программы спрашивать какой язык. программа смотрит какие есть языки по тхт файлам.

11 лет назад
Mister10
Вася 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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