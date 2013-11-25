Написать софт для рассылки

Есть vds для рассылки почты. exim4.

Нужен софт для рассылки почты. Не разбираюсь в этом, поэтому пишите свои предложения.

А именно на чем напишете софт и цена.

По функционалу, обязательно возможность прописать настройки smtp.

добавление списка адресов.

Возможно у кого-то есть готовые решения. рассмотрю все варианты.