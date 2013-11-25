Написать софт для рассылки

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Закрыт2 заявки192 просмотра

Есть vds для рассылки почты. exim4.

Нужен софт для рассылки почты. Не разбираюсь в этом, поэтому пишите свои предложения.

А именно на чем напишете софт и цена.

По функционалу, обязательно возможность прописать настройки smtp.

добавление списка адресов.

Возможно у кого-то есть готовые решения. рассмотрю все варианты.

SMTP
11 лет назад
alexdq
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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