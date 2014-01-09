C#(131127)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки305 просмотров

Необходимо сделать так,

чтобы рыбки доходя до края океана не умирали,

а появлялись с другой стороны океана.

(Еще нужно чтобы пользователь

сам мог вводить кол-во начальное рыбок

и хищников для океана ( окошки ввода на форме).

А то сейчас их только в коде можно менять.)

11 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$17
1 день
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Хороший заказчик. Буду рад еще сотрудничать.

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BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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