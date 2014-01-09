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C#(131127)
Необходимо сделать так,
чтобы рыбки доходя до края океана не умирали,
а появлялись с другой стороны океана.
(Еще нужно чтобы пользователь
сам мог вводить кол-во начальное рыбок
и хищников для океана ( окошки ввода на форме).
А то сейчас их только в коде можно менять.)
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