C#(131127)

Необходимо сделать так,

чтобы рыбки доходя до края океана не умирали,

а появлялись с другой стороны океана.

(Еще нужно чтобы пользователь

сам мог вводить кол-во начальное рыбок

и хищников для океана ( окошки ввода на форме).

А то сейчас их только в коде можно менять.)