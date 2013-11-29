Требуется версия скайпа для работы оператору : суть состоит в том, что работа оператора удалённая и если отдать пароль и логин оператору, то он просто может поменять почту в личных настройках скайпа и восстановление пароля ...
Формировщик xml-схем и таблицы Excel из AutoCad
Проект по разработке программного обеспечения по формированию xml-схем и таблицы Excel из AutoCad. Суть в том, что в чертеже AutoCad пользователем заполняется информация по множеству объектов, а ПО в свою очередь должно по информацию по каждому объекту сформировать для каждого xml-схем и таблицы Excel, утвержденные приказами Министерства экономического развития РФ и имеющие определенную структуру и форму.
Имеется подробное описание, тех задание и описание структуры xml (в прикрепленных файлах).
Дальнейшие вопросы обсуждаются персонально.
Желателен опыт работы с AutoCad и xml-схемами, утвержденными Министерством экономического развития.
Стоимость работ - 20 000 руб. (возможно адекватное повышение стоимости при непредусмотренных дополнениях)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Программа для работы с Яндекс Директ Нужна программа для загрузки объявлений в Яндекс Директ. Существует выгрузка в Директ через excel файл, но не всегда есть достаточное количество баллов ...Закрыт11 лет назад
Нужен парсер yandex.ru на java с привязкой к antigate.com 1. парсить нужно урлы из топ 20 по списку запросов 2. поддержка прокси 3. разгадывание капчи при ...Закрыт11 лет назад
- $50
Необходимо провести моделирование в программе MatLab на тему: "взаимодействия заряженных частиц под воздействием электрического и магнитного полей при прохождении p-n и n-p переходов." Отчет должен быть в docx файле. Описание + код программы +скрины ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт11 лет назад
Задачи довольно простые, на начальном уровне, написать не составит особого труда. Консольные программы должны предоставляться с открытым исходным кодом, желательно с комментирование строк, но можно и без этого. Выбираю исполнителей исходя из ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $3000
Необходимо разработать небольшой про размерам файлов продукт (соответственно WPF и Qt отпадают, либо у вас должен быть опыт разработки продуктов на Qt без QtCore4.dll, QtGui4.dll). Предполагается очень красивый интерфейс, использование ribbon и flat-интерфейса, дизайн ...Закрыт11 лет назад
- $3000
Ищем программиста С/С++ или команду программистов для разработки небольшого про размерам файлов продукта (не Qt, либо есть опыт разработки продуктов не включая веcь QtCore4.dll, QtGui4.dll). Предполагается использование ribbon и flat-интерфейса, дизайн предоставим. ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать так, чтобы рыбки доходя до края океана не умирали, а появлялись с другой стороны океана. (Еще нужно чтобы пользователь сам мог вводить кол-во начальное рыбок ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Исходный файл, набор данных квази -синусоидальной формы Требуется следующее: 1. Представить данные в виде сплайнов (лучше всего-Безье). Формализовать процесс (формат нового файла) 2. Обеспечить возможность обратного преобразования -сплайны-данные 2. Визуализировать ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно собирать данные по недвижимости с сайта http://kijiji.ca в MySQL. Скрипт должен уметь запоминать последнюю позиции и при следующем запуске обрабатывать только новые или обновлённые лоты. Должна быть возможность задать город по ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад