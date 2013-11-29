Формировщик xml-схем и таблицы Excel из AutoCad

Проект по разработке программного обеспечения по формированию xml-схем и таблицы Excel из AutoCad. Суть в том, что в чертеже AutoCad пользователем заполняется информация по множеству объектов, а ПО в свою очередь должно по информацию по каждому объекту сформировать для каждого xml-схем и таблицы Excel, утвержденные приказами Министерства экономического развития РФ и имеющие определенную структуру и форму.

Имеется подробное описание, тех задание и описание структуры xml (в прикрепленных файлах).

Дальнейшие вопросы обсуждаются персонально.

Желателен опыт работы с AutoCad и xml-схемами, утвержденными Министерством экономического развития.

Стоимость работ - 20 000 руб. (возможно адекватное повышение стоимости при непредусмотренных дополнениях)