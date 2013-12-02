Программа для сохранения картинок с сайта

1) поле куда будем указывать адрес какой страницы будут сохраняться картинки либо загрузка адресов из тхт файла

2) сохранение картинок в папку с названием адреса страницы

3) сохранение сессии пока каждому адресу, что бы можно было проверить появление новых картинок

4) строка состояния – прогресс работы , дабы видеть работу программы

Программа простая пишет за пару часов хорошим кодером, от силы день.

Подробнее объясню при общении, что,откуда и как нужно сохранять.

Оплата договорная, много не предложу, простой софт.