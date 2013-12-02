Программа для сохранения картинок с сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки199 просмотров

1) поле куда будем указывать адрес какой страницы будут сохраняться картинки либо загрузка адресов из тхт файла

2) сохранение картинок в папку с названием адреса страницы

3) сохранение сессии пока каждому адресу, что бы можно было проверить появление новых картинок

4) строка состояния – прогресс работы , дабы видеть работу программы

Программа простая пишет за пару часов хорошим кодером, от силы день.

Подробнее объясню при общении, что,откуда и как нужно сохранять.

Оплата договорная, много не предложу, простой софт.

11 лет назад
undeluxer
Алексей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Gon4arowww
Алексей 
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$20
2 дня
Быстро откликнулся на предложение, заказ сделал быстро за день, добавил дополнения по просьбе. Предлагает за свою работу адекватные цены. Сделанная Алексеем программа работала на 5+ , я очень доволен, отличный кодер. Буду обращаться ещё. Советую !!!
Адекватный заказчик, задание интересное, четко сформулированное, с оплатой не затягивал

Заявки фрилансеров

Gon4arowww
Алексей 
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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