В связи с расширением в команду требуются джангисты. Требования к кандидату: 1. Опыт работы с Django от 1 года. 2. Адекватность и ответственность. 3. Аналитический склад ума. ...
Bloody 4
создать макросы для мыши A4 TECH V7 в программе bloody 4 для игры COUNTER-STRIKE GO
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
доброго дня, требуется создать модуль аля как на сайте тут http://www.vsemayki.ru/constructor/ хотелось бы услышать предварительную оценку по стоимости и срокам такого модуля.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Есть приложение под Windows 8, предназначенное для работы на планшете Microsoft. Оно добавляет возможность манипулировать на сенсорном экране окнами так, будто пользуешься обычной мышью. То есть более точно и удобно управлять курсором. Нужно добавить ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $30
Нужна программа следующего характера. Есть список форумов на которых размещены мои темы (их очень много на разных движках), суть программы упростить размещения ответов на форумах в моей теме. Что ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
1) поле куда будем указывать адрес какой страницы будут сохраняться картинки либо загрузка адресов из тхт файла 2) сохранение картинок в папку с названием адреса страницы 3) сохранение сессии пока каждому адресу, что ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
Модификация кода биткоина и подобных валют и создание своей криптовалюты. Необходимы знания в области криптографии и программирования на C++.Закрыт11 лет назад
Искомые знания и опыт: ASP.NET, Oracle, IIS, общие знания, умение быстро сориентироваться в проблеме. Объект – программный комплекс. Направления работ в рамках проекта (удаленно, возможны ...Закрыт11 лет назад
- $10000
Добрый день, уважаемые фрилансеры. В данный момент требуется опытный программист/веб-мастер со знанием фреймворков на проектную работу в крупной компании. Работы много, расчетный бюджет превышает 3000$. Пожалуйста, оставляйте в комментарии к заявке ваше краткое резюме ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть сайт c товаром, нужно сделать парсер товара. ( Человек сделал мне хороший парсер, но пропал, и сейчас не отвечает, тот к сожалению уже не допилить, исходников нет ) Интересны цены. ( пример в ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт11 лет назад
В качестве примера Вы можете рассмотреть имеющуюся у нас программу на нашем сайте ucfps-rt.ru в разделе "дистанционное обучение". При Вашем согласии на выполнение данного объема работ, необходима стопроцентная гарантия её выполнения, ввиду этого ...Закрыт11 лет назад