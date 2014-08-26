Перевести инструкцию на английский

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Завершен2 заявки122 просмотра

Необходимо перевести инструкцию к маленькой программе на английский язык. Она прикреплена к проекту.

На выходе должен получится такой же файл, с теми же картинками. Скриншоты я позже заменю сам. Названия полей и кнопок, описываемых в инструкции, можно оставить не переведёнными и выделить другим цветом. Их я тоже потом заменю сам.

Оплата в WMR после проверки. Цену предлагайте сами, но в данном проекте цена и срок имеет важное значение. Чем выгоднее эти предложения, тем больше ваш шанс получить этот проект. Желателен скайп для связи. В личку мне писать не нужно, с заинтересовавшими меня кандидатами свяжусь сам.

11 лет назад
dig555
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

roman_ont
Роман 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Работа выполнена на отлично. Мои главные требования - доступность по цене, и срочность соблюдены безукоризненно. Я получил готовый текст за несколько часов, хотя остальные просили по несколько дней. Текст ровный, на хорошем языке. Нет вымученных оборотов, характерных для носителей "русского школьного английского". В процессе работы, я обращался к Роману, по нескольким лингвистическим вопросам - и сразу же получал мгновенную консультацию. Что тоже очень порадовало. Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Отличный заказчик. Буду рад еще поработать.

Заявки фрилансеров

roman_ont
Роман 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад