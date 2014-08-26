Перевести инструкцию на английский

Необходимо перевести инструкцию к маленькой программе на английский язык. Она прикреплена к проекту.

На выходе должен получится такой же файл, с теми же картинками. Скриншоты я позже заменю сам. Названия полей и кнопок, описываемых в инструкции, можно оставить не переведёнными и выделить другим цветом. Их я тоже потом заменю сам.

Оплата в WMR после проверки. Цену предлагайте сами, но в данном проекте цена и срок имеет важное значение. Чем выгоднее эти предложения, тем больше ваш шанс получить этот проект. Желателен скайп для связи. В личку мне писать не нужно, с заинтересовавшими меня кандидатами свяжусь сам.