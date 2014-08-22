Перевести техническую документацию с немецкого.

$50
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Закрыт11 заявок174 просмотра

Перевести техническую документацию морозильных установок с немецкого на русский.

30 тетрадных страниц с таблицами.

Указывайте цену за 1000 збп.

11 лет назад
kutuzovets
Дмитрий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

breksal
Ксения 
32 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

breksal
Ксения 
32 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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