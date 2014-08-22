Требуется переводчик для выполнения перевода этикеток с русского на казахский, узбекский, таджикский языки. Заказы небольшие по объему, но регулярные. Также, пожалуйста, сразу сообщайте тариф, по которому Вы работаете и ...
Перевести техническую документацию с немецкого.
Перевести техническую документацию морозильных установок с немецкого на русский.
30 тетрадных страниц с таблицами.
Указывайте цену за 1000 збп.
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