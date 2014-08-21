Перевести текст по математике. Рерайт.

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Закрыт6 заявок246 просмотров

Необходимо перевести текст по математики с русского на английский. Уровень сложности текста сопастовим с журналом Popular Mechanics. Проект только для людей с опытом перевода научных тесктов и живым грамотным английский. На выходе должен получиться текст, который интересно читать.

Указывайте цену за 1000 знаков и сроки на перевод 7000 знаков. Это первая статья в серии.

Желательно сделать перевод сегодня до 14 по Киеву.

11 лет назад
Ikarus
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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