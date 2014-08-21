Перевести текст по математике. Рерайт.

Необходимо перевести текст по математики с русского на английский. Уровень сложности текста сопастовим с журналом Popular Mechanics. Проект только для людей с опытом перевода научных тесктов и живым грамотным английский. На выходе должен получиться текст, который интересно читать.

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Желательно сделать перевод сегодня до 14 по Киеву.