Перевод Word документа с польского на русский

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Завершен6 заявок193 просмотра

Перевести два мануала (см. приложение), с сохранением верстки.

Проект для профессиональных переводчиков со специализаций на переводах. Оплата WMZ в финале по фактическому объему. Ставка не должна быть выше 5,5 долл. за стр. 1800 знаков.

Прежде чем откликнуться, пожалуйста, прочтите, это важно:

1. Не участвуйте, если Вас не устраивает предложенная ставка или если Вы не готовы оформить документ, как того требует задание.

2. Пожалуйста, в предложении к проекту кратко о квалификации, Вашу ставку за стр. 1800 знаков, заполняйте графы Цена (указывайте стоимость всего проекта) и Срок.

11 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

A-Modigliani
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$58
2 дня
Отличный перевод, очень качественный технический язык. С удовольствием рекомендую.
Работали с Яковом по переводу с польского языка. Быстро и четко поставленное задание для работы. Яков также сделал предоплату 50%, хотя я об этом сам не просил. Оплата за работу была произведена сразу же после проверки. Итого: прекрасный, порядочный и профессиональный заказчик. Рекомендую всем для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

A-Modigliani
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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