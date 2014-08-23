Необходимы ссылки на статьи с иностранных ресурсов. Тематики: продажи в интернет, платежи, управление магазином, создание и запуск проектов, биллинг, продвижение, маркетинг, конкуренция в интернете и другие, касающиеся коммерческих проектов в сети. Нас ...
Перевод Word документа с польского на русский
Перевести два мануала (см. приложение), с сохранением верстки.
Проект для профессиональных переводчиков со специализаций на переводах. Оплата WMZ в финале по фактическому объему. Ставка не должна быть выше 5,5 долл. за стр. 1800 знаков.
Прежде чем откликнуться, пожалуйста, прочтите, это важно:
1. Не участвуйте, если Вас не устраивает предложенная ставка или если Вы не готовы оформить документ, как того требует задание.
2. Пожалуйста, в предложении к проекту кратко о квалификации, Вашу ставку за стр. 1800 знаков, заполняйте графы Цена (указывайте стоимость всего проекта) и Срок.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен письменный дипломированный переводчик французского языка с опытом работы. Резюме высылать на почту. Сообщите Ваши тарифы Требования: выход в скайп и оперативная реализация переводов.Переводы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется копирайтер для перевода текстов с русского на английский. Количество знаков без пробелов порядка 20 - 30 тыс. все тексты на русском уже имеются - тематика текстов: торгово-посредническая деятельность в сфере строительного оборудования и материалов, ...Переводы7 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужен перевод товаров с русского на укр.язык и немножко подкоректировать визуально. Сайт на джумле, 74 товара + немного коректировки русской версии товаров. Пожалуйста указывайте цену( грн ) ...Завершен11 лет назад
Приветствую всех. Есть текст 630 симвовлов на английском - описание для страничка фрилансера для биржи подобной этой. Написано корявыми руками, нужно поправить что б читалось, а не смахивало не переводчик. Работы для ...Переводы10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется человек идеально владеющий англ. яз. на уровне носителя. Способный оперативно реагировать на ситуации. Креативный и дисциплинированный. В обязанности будет входить курирование англоговорящих сотрудников посредством емайл переписки и звонков. ...Переводы8 заявокЗакрыт11 лет назад
мне нужен очень срочный перевод коротенькой медсправки. Может кто сейчас побыстрому взяться?Переводынет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо перевести текст в приложении на английский язык Срок 20.08Завершен11 лет назад
Привет. Требуется перевод с русского на английский делового предложения/письма. Около 1 страницы word-а. Начинающих просьба не беспокоить. Ваши предложения только с примерами Ваших работ!Завершен11 лет назад
Нужен перевод презентации и иврита на русский. Интересует: стоимость с форматированием (то есть сделать такую же презентацию на русском). стоимость без форматирования (в word слайд 1: перевод, слайд 2: перевод ...Переводы6 заявокЗакрыт11 лет назад