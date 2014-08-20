Требуется копирайтер для перевода текстов на eng.

Требуется копирайтер для перевода текстов с русского на английский. Количество знаков без пробелов порядка 20 - 30 тыс. все тексты на русском уже имеются - тематика текстов: торгово-посредническая деятельность в сфере строительного оборудования и материалов, торгово-посредническая деятельность в сфере электронного оборудования, запасных частей и инструментов

Нужен опытный специалист.

Цена обсуждается.

Работы срочная - оплата быстрая и сразу по выполнению.

Пишите Ваши предложения - цену и сроки!

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У кого голосового общения нет - не беспокоить.

Ждем Ваших предложений.