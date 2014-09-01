Требуется переводчик для выполнения перевода этикеток с русского на казахский, узбекский, таджикский языки. Заказы небольшие по объему, но регулярные. Также, пожалуйста, сразу сообщайте тариф, по которому Вы работаете и ...
Перевод пары статей с англиского языка
Тематика Сельское хозяйство без терминов. Также интересует постоянное сотрудничество.
С Уважением,
Выбранный исполнитель
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