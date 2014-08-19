Перевод письма с Французского на русский

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Закрыт7 заявок189 просмотров

Добрый день,

Хотели бы перевести текст с французкого на русский. Т.к пришло бумажное письмо и надо понять суть его.

Можно просто начитать не обязательно печатать перевод.

500- 1000 слов

Спасибо,

Андрей

11 лет назад
Jucas
42 года
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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