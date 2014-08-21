Перевод сайта на французский.

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Закрыт4 заявки160 просмотров

Требуется перевод сайта (продажа авиабилетов) на французский язык.

Обязательно знание живого языка. Работа также требует корректировки по аналогичным французским проектам.

Перевод необходимо постоянно корректировать на предмет совпадения с версткой.

Основной контент сайта - 2400 слов (около 7к символов) и 3-4 статьи около 20к символов.

Жду предложений в скайп. Данные в моих "Контактных данных"

11 лет назад
abzatzzz
50 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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