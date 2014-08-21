Требуется переводчик для выполнения перевода этикеток с русского на казахский, узбекский, таджикский языки. Заказы небольшие по объему, но регулярные. Также, пожалуйста, сразу сообщайте тариф, по которому Вы работаете и ...
Перевод сайта на французский.
Требуется перевод сайта (продажа авиабилетов) на французский язык.
Обязательно знание живого языка. Работа также требует корректировки по аналогичным французским проектам.
Перевод необходимо постоянно корректировать на предмет совпадения с версткой.
Основной контент сайта - 2400 слов (около 7к символов) и 3-4 статьи около 20к символов.
Жду предложений в скайп. Данные в моих "Контактных данных"
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