Требуется переводчик для выполнения перевода этикеток с русского на казахский, узбекский, таджикский языки. Заказы небольшие по объему, но регулярные. Также, пожалуйста, сразу сообщайте тариф, по которому Вы работаете и ...
Перевести 15 фраз преимуществ продукта с англ. яз.
Нужно сейчас быстренько перевести грамотно преимущества одного продукта перед другим и еще немного (1-2 предложения в общей сложности), покажу 2 картинки кандидату.
Заявки фрилансеров
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