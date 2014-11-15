Требуется переводчик для выполнения перевода этикеток с русского на казахский, узбекский, таджикский языки. Заказы небольшие по объему, но регулярные. Также, пожалуйста, сразу сообщайте тариф, по которому Вы работаете и ...
Перевод сайта на английский
необходимо перевести сайт на английский. Ссылку кину в личку.
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