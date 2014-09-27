Необходимо перевести на английский тексты с сайта

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Завершен24 заявки297 просмотров

Необходим перевод с русского на английский, тематика - выставка, стиль - бизнес английский

указывайте цену за 1000 знаков бп

11 лет назад
mats2
41 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Sollara
36 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$9
1 день
Катя, выполнила всю работу на высоком уровне и в срок, так что рекомендую
Приятно работать с Русланом. Детальное и понятное изложение задачи, заказчик всегда на связи, готов помочь в случае каких либо трудностей.

Заявки фрилансеров

Sollara
36 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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