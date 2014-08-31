Четыре документа перевести ENG->RUS

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Завершен3 заявки218 просмотров

Необходимо быстро перевести четыре документа (см. приложения), с сохранением верстки. В финальном документе версия только на русском, другие языковые версии не нужны.

Проект только для профессиональных переводчиков со специализаций на переводах. Оплата WMZ в финале по фактическому объему. Ставка не должна быть выше 5,5 долл. за стр. 1800 знаков.

Прежде чем откликнуться, пожалуйста, прочтите, это важно:

1. Не участвуйте, если Вас не устраивает предложенная ставка или если Вы не готовы оформить документ, как того требует задание.

2. Пожалуйста, в предложении к проекту кратко о квалификации (если мы раньше не работали), Вашу ставку за стр. 1800 знаков, заполняйте графы Цена (указывайте стоимость всего проекта) и Срок.

11 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

needLogin
Анатолий 
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$120
3 дня
Отличный перевод и качество оформления документа. Вдумчиво подобрано каждое слово, каждый термин. На мой взгляд, один из лучших переводчиков на проекте.
Работать с Яковом очень понравилось. Интересный проект, вежливое общение, своевременная оплата. Проект был немного расширен, а бюджет увеличен соответствующим образом.

Заявки фрилансеров

needLogin
Анатолий 
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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