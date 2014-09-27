Ready to start!
• Филологическое образование
• Активная жизненная позиция, обучаемость, ответственность, пунктуальность, грамотная
речь, письмо.
Членство в Cообществе писателей-фрилансеров
• Опыт написания и редактирования текстов.
• Английский язык - свободно, немецкий - начальный
• Характер работ: перевод, рерайт, копирайт.
• Предпочитаемые темы: общество, туризм, культура, здоровье.
• Желаемая з/п за 1000 символов – от $1-$2
Портфолио
- Отчеты, Статьи, Переводы172 просмотра
Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
9 лет назад
Катя, выполнила всю работу на высоком уровне и в срок, так что рекомендую
Ответный отзыв
Приятно работать с Русланом. Детальное и понятное изложение задачи, заказчик всегда на связи, готов помочь в случае каких либо трудностей.
Переводы
1 отзыв
$1.7/час
от $20от 1 дня
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