Sollara

Екатерина Sollara

 
35 летНовая Зеландия/Окленд
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Ready to start!

• Филологическое образование

• Активная жизненная позиция, обучаемость, ответственность, пунктуальность, грамотная

речь, письмо.

Членство в Cообществе писателей-фрилансеров

• Опыт написания и редактирования текстов.

• Английский язык - свободно, немецкий - начальный

• Характер работ: перевод, рерайт, копирайт.

• Предпочитаемые темы: общество, туризм, культура, здоровье.

• Желаемая з/п за 1000 символов – от $1-$2

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Отзывы заказчиков
mats2
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$9
10 баллов
9 лет назад
Необходимо перевести на английский тексты с сайта
Катя, выполнила всю работу на высоком уровне и в срок, так что рекомендую
Приятно работать с Русланом. Детальное и понятное изложение задачи, заказчик всегда на связи, готов помочь в случае каких либо трудностей.
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
$1.7/час
от $20от 1 дня
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