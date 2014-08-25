Ищем переводчика с китайского на русский

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Закрыт1 заявка125 просмотров

Нужен человек для решения задач по общению по телефону с китайскими поставщиками. Телефонию организуем.

11 лет назад
infotake
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров