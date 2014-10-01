Перевести резюме, техническое

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Завершен3 заявки249 просмотров

Перевести резюме, техническое, необходимо понимать что такое администрирование серверов и т д, знание операционных систем приветсвуется.

только если есть опыт — пишите, так же оставляйте пожалуйста ссылки на свои работы

Работа срочная и её необходимо сделать сегодня!

11 лет назад
vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 дня назад
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо !
Все хорошо, спасибо!

Заявки фрилансеров

pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 дня назад
11 лет назад