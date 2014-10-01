Перевести резюме, техническое, необходимо понимать что такое администрирование серверов и т д, знание операционных систем приветсвуется.

только если есть опыт — пишите, так же оставляйте пожалуйста ссылки на свои работы

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