Требуются переводчики в Питере (только ИП)

Здравствуйте,

Приглашаем к постоянному сотрудничеству переводчиков в г. Санкт-Петербурге.

Языки и тематика различная, в основном английский технический.

Переводы как устные, так и письменные.

Работаем только с ИП по заключенному договору.

Ждем Ваших предложений с указанием средней стоимости переводов русс-англ, англ-русс за 1800 зн. с пробелами и 1 час последовательного устного перевода.

работа удаленная.