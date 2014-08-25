Добрый день. Есть набор фраз (Да, Нет, Очистить, Выход, Выход в меню, Загрузка и т.д.) и текст в 3 абзаца (около 800-1000 символов), в общей сложности, это на 1 страницу текста. ...
Требуются переводчики в Питере (только ИП)
Здравствуйте,
Приглашаем к постоянному сотрудничеству переводчиков в г. Санкт-Петербурге.
Языки и тематика различная, в основном английский технический.
Переводы как устные, так и письменные.
Работаем только с ИП по заключенному договору.
Ждем Ваших предложений с указанием средней стоимости переводов русс-англ, англ-русс за 1800 зн. с пробелами и 1 час последовательного устного перевода.
работа удаленная.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Перевести техническую документацию морозильных установок с немецкого на русский. 30 тетрадных страниц с таблицами. Указывайте цену за 1000 збп.Закрыт11 лет назад
Необходим перевод с русского на английский, тематика - выставка, стиль - бизнес английский указывайте цену за 1000 знаков бпЗавершен11 лет назад
Необходимо быстро перевести четыре документа (см. приложения), с сохранением верстки. В финальном документе версия только на русском, другие языковые версии не нужны. Проект только для профессиональных переводчиков со специализаций на переводах. Оплата WMZ ...Завершен11 лет назад
- $50
необходимо перевести сайт на английский. Ссылку кину в личку.Завершен11 лет назад
Необходимо перевести текст по математики с русского на английский. Уровень сложности текста сопастовим с журналом Popular Mechanics. Проект только для людей с опытом перевода научных тесктов и живым грамотным английский. На выходе должен получиться текст, ...Переводы6 заявокЗакрыт11 лет назад
Тематика Сельское хозяйство без терминов. Также интересует постоянное сотрудничество. С Уважением,Завершен11 лет назад
Требуется перевод сайта (продажа авиабилетов) на французский язык. Обязательно знание живого языка. Работа также требует корректировки по аналогичным французским проектам. Перевод необходимо постоянно корректировать на предмет совпадения с ...Закрыт11 лет назад
Договор с немецкого на русский (покупка недвижимости). Объем - 32529 знаков с пробелами. Срок - 25.08. до 11.00 мск. Просьба сразу писать общую стоимость перевода в рублях.Закрыт11 лет назад
Нужно сейчас быстренько перевести грамотно преимущества одного продукта перед другим и еще немного (1-2 предложения в общей сложности), покажу 2 картинки кандидату.Закрыт11 лет назад