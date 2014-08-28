Перевод страницы на испанский, немецкий

Добрый день.

Есть набор фраз (Да, Нет, Очистить, Выход, Выход в меню, Загрузка и т.д.) и текст в 3 абзаца (около 800-1000 символов), в общей сложности, это на 1 страницу текста.

Перевод нужен на Испанский, а также на Немецкий.

Можно по отдельности (могу выбрать разных исполнителей).

Никаких машинных переводов! Только для тех, кто свободно владеет языком и разговаривает на нём.

Заявки оставляйте прямо здесь с указанием цены и языка.