Перевод страницы на испанский, немецкий

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Завершен6 заявок185 просмотров

Добрый день.

Есть набор фраз (Да, Нет, Очистить, Выход, Выход в меню, Загрузка и т.д.) и текст в 3 абзаца (около 800-1000 символов), в общей сложности, это на 1 страницу текста.

Перевод нужен на Испанский, а также на Немецкий.

Можно по отдельности (могу выбрать разных исполнителей).

Никаких машинных переводов! Только для тех, кто свободно владеет языком и разговаривает на нём.

Заявки оставляйте прямо здесь с указанием цены и языка.

11 лет назад
Gigant
Андрей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
11 лет назад
$19
2 дня
Очень качественный подход. Видно, что у Исполнителя и компании большие планы на будущее. Выполнили всё согласно пожеланий. Цены очень приемлемые. Спасибо, рекомендую.
Рекомендуем данного заказчика - четко поставленная задача, своевременная оплата. Андрей, спасибо за сотрудничество! Обращайтесь еще!

Заявки фрилансеров

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
11 лет назад

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