Здравствуйте, Приглашаем к постоянному сотрудничеству переводчиков в г. Санкт-Петербурге. Языки и тематика различная, в основном английский технический. Переводы как устные, так и письменные. Работаем только ...
Благотворительному проекту нужен перевод документа
Благотворительному проекту atoheroes.org нужен перевод одностраничного документа http://atoheroes.org/pro-proekt
на китайский, японский и арабский языки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы5 заявокЗакрыт11 лет назад
Он-лайн школе иностранных язык требуются преподаватели французского, немецкого, испанского языков.Переводы11 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Есть набор фраз (Да, Нет, Очистить, Выход, Выход в меню, Загрузка и т.д.) и текст в 3 абзаца (около 800-1000 символов), в общей сложности, это на 1 страницу текста. ...Завершен11 лет назад
- $50
Перевести техническую документацию морозильных установок с немецкого на русский. 30 тетрадных страниц с таблицами. Указывайте цену за 1000 збп.Закрыт11 лет назад
Необходим перевод с русского на английский, тематика - выставка, стиль - бизнес английский указывайте цену за 1000 знаков бпЗавершен11 лет назад
Необходимо быстро перевести четыре документа (см. приложения), с сохранением верстки. В финальном документе версия только на русском, другие языковые версии не нужны. Проект только для профессиональных переводчиков со специализаций на переводах. Оплата WMZ ...Завершен11 лет назад
- $50
необходимо перевести сайт на английский. Ссылку кину в личку.Завершен11 лет назад
Необходимо перевести текст по математики с русского на английский. Уровень сложности текста сопастовим с журналом Popular Mechanics. Проект только для людей с опытом перевода научных тесктов и живым грамотным английский. На выходе должен получиться текст, ...Переводы6 заявокЗакрыт11 лет назад
Тематика Сельское хозяйство без терминов. Также интересует постоянное сотрудничество. С Уважением,Завершен11 лет назад
Требуется перевод сайта (продажа авиабилетов) на французский язык. Обязательно знание живого языка. Работа также требует корректировки по аналогичным французским проектам. Перевод необходимо постоянно корректировать на предмет совпадения с ...Переводы4 заявкиЗакрыт11 лет назад