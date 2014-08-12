Есть два сайта от одного автора (практически одинаковые), на которых размещён Adsense от гугла. В таргетинге по местоположениям они прекрасно находятся. Есть аккаунт с парой баннеров и одним объявлением настроенные на показ на этом ...
Настроить показ объявлений Adwords на нужный сайт
Есть два сайта от одного автора (практически одинаковые), на которых размещён Adsense от гугла. В таргетинге по местоположениям они прекрасно находятся.
Есть аккаунт с парой баннеров и одним объявлением настроенные на показ на этом сайте. Таргетинг: Россия, Беларусь. Но, не показываются. И цену поднимал, и ключевые слова добавлял/удалял. Нет прогресса.
Задача: сделать так, чтобы баннеры всё-таки откручивались на этих сайтах. Оплата в WMR по факту — я зашёл на сайт и увидел свои объявления.
Предлагайте свою цену.
P.S. Ценник не ломите! Предполагаю, что просто где-то допустил ошибку. Работы на 10 минут :)
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