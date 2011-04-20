Портфолио
- Программа переименования файлов353 просмотра
- Програма: "Составление учебного расписания".489 просмотров
- Программа "Ежедневник". Delphi + Access.1606 просмотров
Отзывы заказчиков
$35
0 баллов
12 лет назад
После того как сделал часть задания и получил аванс бесследно пропал. Вместо обещанных 3 дней прошло 2 недели и задание не законченно. Появился. Программу до ума не довел. Снова пропал. Уже прошел месяц вместо обещанных 3 дней. Больше никогда не обращусь к нему.
Ответный отзыв
Сначало говорл что програма нормальная нужно только мелочи доработать, в конце требует полностю переделать алгоритм всей програмы. Не советую к сотрудничеству.
$8
10 баллов
12 лет назад
Хорошая работа за короткие сроки.
Ответный отзыв
Отзыв
$10
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель. Оперативно, недорого.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую всем. Четкое ТЗ, своевременная оплата.
$15
10 баллов
13 лет назад
Быстрое и качественное выполнение.РЕКОМЕНДУЮ.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Никах проблем с оплатой.
$80
10 баллов
13 лет назад
Спасибо за работу. Очень доволен. Рекомендую
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. С оплатой никаких проблем не возникло.
Прикладное ПО
5 отзывов(-1)
от $1
от 1 дня
#67
Базы данных
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#45
Системное программирование
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#239
Тестирование ПО
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#326