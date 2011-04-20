IOpa

Юра IOpa

 
33 годаУкраина/Тернополь
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
texas-holdem
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
0 баллов
12 лет назад
Программка для изучения иностранного языка.
После того как сделал часть задания и получил аванс бесследно пропал. Вместо обещанных 3 дней прошло 2 недели и задание не законченно. Появился. Программу до ума не довел. Снова пропал. Уже прошел месяц вместо обещанных 3 дней. Больше никогда не обращусь к нему.
Сначало говорл что програма нормальная нужно только мелочи доработать, в конце требует полностю переделать алгоритм всей програмы. Не советую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
AlexRus
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$8
10 баллов
12 лет назад
Приватный проект для Юрия Хацюра (IOpa)
Хорошая работа за короткие сроки.
Отзыв
Ответный отзыв
Skycrew
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Программа переименования файлов
Отличный исполнитель. Оперативно, недорого.
Отличный заказчик, рекомендую всем. Четкое ТЗ, своевременная оплата.
Ответный отзыв
SRKnEt
Сергей 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Программа на Delphi
Быстрое и качественное выполнение.РЕКОМЕНДУЮ.
Сотрудничеством доволен. Никах проблем с оплатой.
Ответный отзыв
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Программа "Ежедневник". Делфи+аксес
Спасибо за работу. Очень доволен. Рекомендую
Сотрудничеством доволен. С оплатой никаких проблем не возникло.
Ответный отзыв
Прикладное ПО
5 отзывов(-1)
от $1
от 1 дня
#67
Базы данных
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#45
Системное программирование
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#239
Тестирование ПО
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#326