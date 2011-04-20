После того как сделал часть задания и получил аванс бесследно пропал. Вместо обещанных 3 дней прошло 2 недели и задание не законченно. Появился. Программу до ума не довел. Снова пропал. Уже прошел месяц вместо обещанных 3 дней. Больше никогда не обращусь к нему.