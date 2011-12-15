КАЧЕСТВЕННО.НЕДОРОГО.В СРОК.
"Дипломные, курсовые, контрольные работы. Выполнение на основе диссертационных материалов и научных данных, не интернет, ведение клиента до защиты. По специальностям:
1)Юриспруденция;
2)Экономические дисциплины;
3)Менеджмент;
4)Бухгалтерия;
5)Психология;
6)Философия;
7)Информатика и информационные технологии (в том числе и написании программ на языках ООП);
Теория по любым дисциплинам."
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