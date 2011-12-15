SRKnEt

Сергей SRKnEt

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
КАЧЕСТВЕННО.НЕДОРОГО.В СРОК.

"Дипломные, курсовые, контрольные работы. Выполнение на основе диссертационных материалов и научных данных, не интернет, ведение клиента до защиты. По специальностям:

1)Юриспруденция;

2)Экономические дисциплины;

3)Менеджмент;

4)Бухгалтерия;

5)Психология;

6)Философия;

7)Информатика и информационные технологии (в том числе и написании программ на языках ООП);

Теория по любым дисциплинам."

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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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