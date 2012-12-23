vipdengi

Владимир vipdengi

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

andand
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Верстка одной страницы
Рекомендую.
ок
Ответный отзыв
sajkun
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Сверстать сайт и поставить на cms
Хороший заказчик, никаких заморочек с проектом или оплатой.
Все сделано оперативно и качественно. Работой доволен. Буду продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Интернет магазин + каталог товаров
Отличный заказчик. Чёткая задача, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Приятно было работать. Все сделано раньше указываемого времени. Буду и дальше сотрудничать.
Ответный отзыв
TOPSECRET
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта для интернет-магазина.
Приятно было работать с Владимиром, грамотно составлено ТЗ, хорошая и быстрая оплата. Всем советую!
Макет понравился . Сделано оперативно. Буду и дальше сотрудничать.
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