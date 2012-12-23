Требуется сделать копию сайта. zovkuhni.ru Работа сверхсрочная. Нужно "еще вчера". Готов работать с тем, кто может приступить немедленно. Пишите бюджет и сроки. Если есть возможность сделать к утру силами нескольких специалистов одновременно готов нести дополнительные ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Требуется сверстать и выложить на хостинг одну страницу сайта.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $100
требуется сверстать макет и поставить на cms на ваш выбор. Бюджет 100$.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $80
Написать тексты для сайта. Компания занимается помощью в получении кредитов. Разделы: Экспресс, кредиты, кредиты юридическим лицам, кредит под залог, ипотека, автокредит.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $20
Требуется вбить цены на товары порядка 150 позиций. Товары забиты. Править только цены.Наполнение сайтов48 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Требуется написать текст для сайта интернет магазина картриджей для принтеров.Одна главная страница и доставка и оплатаКопирайтинг28 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется готовый дизайн интернет магазина поставить на движок и наполнить его товарами.Около 200 позиций. Тематика - картриджи для принтеров.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $300
Требуется разработать дизайн для интернет магазина картриджей для принтеров. Бюджет до 300 $ .Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
требуется вбить товары в каталог около 300 штук через админку. Подробности в переписке.Наполнение сайтов46 заявокЗакрыт12 лет назад