Необходимо натянуть и полностью настроить уже сверстанный шаблон купленный в template monster. Вот дэмо этого шаблона http://www.templatemonster.com/ru/demo/46925.html, на выходе я хочу получить все тоже самое, что и в дэмо шаблоне только на ...
Верстка одной страницы
Требуется сверстать и выложить на хостинг одну страницу сайта.
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