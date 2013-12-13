-доработать несколько модулей -установить пару модулей уже готовых -немного редизайна Движок oscommerce 1.176 VAM edition BTS более подробное ТЗ отправлю по запросу Пользователям недавно зарегистрировавщимся и с малым количеством отзывов ...
Нужен верстальщик на постоянную работу
Добрый день, ищу верстальщика для постоянного внесения правок и разработки для мои сайтов. 1001minuta.ru divnom.ru nakupila.ru
Сейчас нужно внести ряд правок на сайт 1001minuta.ru
ТЗ в приложинии
срок: сегодня – нужно быстро, по скольку на носу НГ
бюджет: 2200 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1. Кол-во подобных реализованных проектов
2. Связь голосом ( обязательно )
ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.
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