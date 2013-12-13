Нужен верстальщик на постоянную работу

Добрый день, ищу верстальщика для постоянного внесения правок и разработки для мои сайтов. 1001minuta.ru divnom.ru nakupila.ru

Сейчас нужно внести ряд правок на сайт 1001minuta.ru

ТЗ в приложинии

срок: сегодня – нужно быстро, по скольку на носу НГ

бюджет: 2200 руб.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. Кол-во подобных реализованных проектов

2. Связь голосом ( обязательно )

ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.