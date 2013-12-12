Верстка сайта по готовому PSD

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт23 заявки198 просмотров

Добрый день, уважаемые веблансеры!

Задача понятна из названия, собственно есть страница (главная) которую нужно сверстать и привести в приличный вид. Страница яркая, содержит много картинок, окон и т.д

Отписывайтесь, рассмотрю по цене и качеству.

11 лет назад
Inflamex
Толя 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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