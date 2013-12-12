возникла проблема с выводом контента, нет возможности позиционировать контент не обходимо создать позицию в шаблоне и разместить там вывод контента kassa.net.ua веду работы , не пугайтесь
Надо перевести в рабочий HTML
Надо в HTML перевести страницы с полным рабочим функционалом (если требуется, то со скриптами)
http://hotline.ua/computer/noutbuki-netbuki/
http://hotline.ua/computer-noutbuki-netbuki/asus-transformer-book-t100ta-t100ta-dk003h/
http://hotline.ua/computer-noutbuki-netbuki/asus-transformer-book-t100ta-t100ta-dk003h/?tab=2
http://hotline.ua/computer-noutbuki-netbuki/asus-transformer-book-t100ta-t100ta-dk003h/?tab=3
http://hotline.ua/yp/20512/reviews/
Заявки фрилансеров
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