Верстка сайта HTML5+CSS3

Здравствуйте.

Меня интересует переверстка сайта www[dot]ling-vista[dot]ru

Он сделан на флеше, нужно сверстать его HTML-аналог.

HTML5+CSS3.

Нужна одна универсальная страничка с таблицей, инпутами, селектами, спанами, жирностями и прочими тегами в контентной части.

Остальные страницы я сделаю сам по принципу этой..

На вид сайт как будто из 80-х, спорить не буду, но заказчик платит.

Вместо макета можете сделать скриншот, или как я сразу фигачить верстку :-).

Загрузочная страница с таким же стилем как и рабочие (анимация не нужна) - все чистый html и css.

Можно за основу взять www[dot]ling-vista[dot]ru/#price

От Вас цена и сроки.